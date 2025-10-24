Brindisi bagni pubblici chiusi | Urgente la riapertura di un servizio fondamentale

BRINDISI - Il consigliere comunale Diego Rachiero (Attiva Brindisi) ha depositato una mozione che ha per oggetto la "Ristrutturazione, riattivazione e implementazione dei servizi igienici pubblici nella città di Brindisi", evidenziando come tale infrastruttura sia essenziale per garantire. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

