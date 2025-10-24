Brindisi 90 grammi di hashish e materiale da spaccio trovati in casa di un pregiudicato

Un pregiudicato è stato arrestato a Brindisi per detenzione e spaccio di hashish: sequestrati 90 grammi di droga e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

brindisi 90 grammi di hashish e materiale da spaccio trovati in casa di un pregiudicato

