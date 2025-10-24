Brindisi 90 grammi di hashish e materiale da spaccio trovati in casa di un pregiudicato

Un pregiudicato è stato arrestato a Brindisi per detenzione e spaccio di hashish: sequestrati 90 grammi di droga e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Brindisi, 90 grammi di hashish e materiale da spaccio trovati in casa di un pregiudicato

Altre letture consigliate

BRINDISI La Polizia di Stato ha fermato un pregiudicato brindisino già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare sono stati sequestrati 400 grammi di marijuana e 4 di hashish. L’uomo è stato posto ai domiciliari su disposizione della - facebook.com Vai su Facebook

Brindisi, 90 grammi di hashish e materiale da spaccio trovati in casa di un pregiudicato - Un pregiudicato è stato arrestato a Brindisi per detenzione e spaccio di hashish: sequestrati 90 grammi di droga e materiale per il confezionamento. virgilio.it scrive

Brindisi, spacciavano e nascondevano in casa dosi di hashish e cocaina oltre a 775 euro: due arresti - La Polizia di Stato di Brindisi, nell'ambito di specifici controlli disposti dal Questore Giampietro Lionetti nel Comune di Brindisi, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Brindisi, arrestato 18enne con quasi mezzo chilo di hashish - Su di lui c'erano già sospetti: una parte di stupefacente era già suddivisa e confezionata per la vendita al dettaglio Un ragazzo di 18 anni, con precedenti specifici, è stato arrestato dalla Polizia ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it