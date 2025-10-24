Brignone piccoli segnali | Sono positiva Voglio tornare sugli sci e vedere cosa succede
La detentrice della Coppa del Mondo al Fis Race Talk: "Valeva la pena fare i campionati italiani? Sì, senza di me che campionati sarebbero stati.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
