Cambio al vertice di Bridgestone Corporation. Il cda dell’azienda giapponese, leader nella produzione di pneumatici, ha infatti nominato Yasuhiro Morita come nuovo amministratore delegato. Entrerà in carica ufficialmente a partire dal primo gennaio 2026, prendendo il posto di Shuichi Ishibashi, che andrà in pensione dopo cinque anni alla guida della società nipponica. «Dobbiamo celebrare il nostro centenario (che cadrà nel 2031, ndr.) come produttore di pneumatici numero uno al mondo», ha dichiarato Morita in conferenza stampa. «Siamo determinati a riconquistare il primo posto». L’ormai ex ad Ishibashi ha aggiunto che lascerà anche il suo posto nel consiglio di amministrazione a marzo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bridgestone, Yasuhiro Morita è il nuovo Ceo