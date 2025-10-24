Breve storia d’amore | Esordio alla regia di Ludovica Rampoldi

“ Breve storia d’amore ” segna il debutto alla regia di Ludovica Rampoldi, sceneggiatrice con all’attivo collaborazioni con Bertolucci, Bellocchio e che, con questo film segna il suo passaggio alla regia. Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, Breve storia d’amore, esplora i rapporti di coppia, i suoi confini, in chiave non esclusivamente drammatica e mistery. Il film sarà distribuito nelle sale a partire dal 27 novembre, da 01 Distribution. Il cast conta la presenza di Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e con Valeria Golino. Vi presentiamo la nostra recensione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

