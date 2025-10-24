Bretella l' appello dei Verdi | Fermare espropri e lavori di deforestazione
Europa Verde chiede la sospensione immediata degli espropri e delle attività di sfalcio e deforestazione avviate per la realizzazione del raccordo autostradale Campogalliano–Sassuolo, in attesa di chiarimenti sulla legittimità della gara per il rinnovo della concessione A22 e sulla compatibilità. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Scopri altri approfondimenti
L'appello del sindaco di Orgosolo nel giorno dell'udienza davanti alla Corte costituzionale sulla legittimità della legge sarda sulle aree idonee - VIDEO - - facebook.com Vai su Facebook