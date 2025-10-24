Brentford–Liverpool | preview probabili formazioni e pronostico

Calcio d’inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 21:00 italiane Stadio: Gtech Community Stadium (Londra) Il Liverpool cerca continuità dopo l’exploit europeo e prova a rimettere in fila i risultati anche in Premier. Il Brentford, solido e verticale, punta a capitalizzare il fattore casa con densità centrale e ripartenze rapide. Stato di forma. Brentford: rendimento domestico altalenante nell’anno solare, ma identità chiara su blocco medio, aggressività sulle seconde palle e pericolosità sui piazzati.. Liverpool: fase offensiva in crescita, pressione alta più coordinata; attenzione però alla gestione degli ultimi 15’, talvolta costati caro fuori casa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Brentford–Liverpool: preview, probabili formazioni e pronostico

