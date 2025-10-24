Breaking news | le 10 notizie casertane più interessanti del 24 ottobre 2025
Tante notizie di cronaca e politica ma anche di attualità, eventi e social. Volete una panoramica completa delle notizie del 24 ottobre 2025? Ecco, vi proponiamo la nostra Top 10.Cronaca- Scossa di terremoto percepita anche nel casertano. Il sisma con una magnitudo di 3.6 è stato registrato in. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Argomenti simili trattati di recente
Breaking News Oggi alle 14:40 un terremoto di magnitudo 3.6 ha colpito l’area di Grottolella, in provincia di Avellino, a circa 16 km di profondità. La scossa è stata avvertita chiaramente fino a Napoli, Salerno e Benevento, spingendo molte persone a uscire - facebook.com Vai su Facebook
Breaking News - Trenitalia informa che, nei giorni 18 e 19 ottobre, a causa di lavori di manutenzione programmata, i treni da e per l’aeroporto di Fiumicino potranno subire modifiche o limitazioni di percorso, variazioni di orario e cancellazioni. Maggiori info - X Vai su X
Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 22 ottobre 2025 - Tanta cronaca ma anche notizie di attualità, politica e social. Riporta casertanews.it
Breaking News delle 21.30 | Zelensky accusa Putin, nuove armi per Kiev - In questa edizione: Zelensky accusa Putin, nuove armi per Kiev. Come scrive msn.com
Breaking News delle 14.00 | Meloni in Senato in vista del Consiglio europeo - Putin, La Corte di Cassazione esclude definitivamente ogni legame tra Silvio Berlusconi, Marcel ... Secondo msn.com