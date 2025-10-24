Branzi palla al centro Si riparte grazie ai giovani
BRANZI (Bergamo) Metti insieme un gruppo di ragazzi con un presidente anche lui giovanissimo (appena 27 anni), qualche divisa con il nuovo logo e l’amministrazione comunale (sindaco Angelo Rossi in testa) a fare un gran tifo ed ecco che il pallone torna a rotolare nell’Alta Valle. Certo, gli avversari del weekend si chiamano Zogno e Gerosa, Oltre il Colle e Poscante (i rivali di domenica) e il campionato è quello di calcio a 7 provinciale (Bergamo) organizzato dal CSI ma tanto basta per restituire allegria e passione ad una comunità intera che altro non aspettava. Dopo anni di “latitanza“ sul territorio, il calcio è finalmente tornato a Branzi grazie ad un’idea nata fra amici ed uno slogan che dice tutto: “Meno social, riportiamo i ragazzi al campo”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
