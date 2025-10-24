Brambati svela il clamoroso retroscena su Allegri | Mi ha confidato che se Conte fosse rimasto all’Inter…

Internews24.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Brambati svela il clamoroso retroscena su Allegri: «Mi ha confidato che se Conte fosse rimasto all’Inter.». Le parole del giornalista. Una rivelazione clamorosa che scuote il calcio italiano e aggiunge pepe alla corsa Scudetto. L’ex calciatore e opinionista Alessandro Brambati ha riportato un’affermazione a dir poco esplosiva, attribuita all’attuale tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, riguardo all’ Inter e alla gestione tecnica che si è succeduta sulla panchina nerazzurra. La cena e la frase shock. Brambati ha raccontato di un recente incontro a cena con Allegri, durante il quale si è discusso del potenziale della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

brambati svela il clamoroso retroscena su allegri mi ha confidato che se conte fosse rimasto all8217inter8230

© Internews24.com - Brambati svela il clamoroso retroscena su Allegri: «Mi ha confidato che se Conte fosse rimasto all’Inter…»

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Brambati Svela Clamoroso Retroscena