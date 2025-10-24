Braccialetti per la sicurezza di medici e infermieri nei pronto soccorso dell' Ulss 9

Da pochi giorni, il personale sanitario dei pronto soccorso degli ospedali di San Bonifacio, Legnago, Villafranca e Bussolengo e del punto di primo intervento dell'ospedale di Malcesine può contare su nuovi strumenti di sicurezza contro le aggressioni e le situazioni di pericolo. Sono i. 🔗 Leggi su Veronasera.it

