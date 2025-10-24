Bovini sotto sequestro trovati al pascolo | scatta la denuncia
Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito del dispositivo previsto dalla Prefettura di Avellino, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Lacedonia e del NIPAAF di Avellino, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno denunciato un allevatore 60enne dell’Alta Irpinia. I militari, in collaborazione con il personale dell’A.S.L. di Avellino, nel Comune di Aquilonia, hanno rintracciato una mandria di bovini al pascolo brado e privi di custodia, all’interno di un terreno privato, in assenza di autorizzazione. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di accertare, mediante interrogazione della banca dati nazionale dell’anagrafe bovina, che molti capi risultavano già posti sotto sequestro amministrativo e sanitario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
