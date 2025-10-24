Botte da orbi a Milazzo e Vulcano scattano 11 Daspo

Messinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Linea dura del questore Annino Gargano contro i giovani violenti.  Emessi infatti undici provvedimenti di D.AC.UR., meglio noto come “Daspo Willy”, e 2 avvisi orali, dopo l’attività istruttoria della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Messina, da cui sono emerse la pericolosità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Botte da orbi zona stadio, poi fuggi fuggi tra i vicoli - Quando sono intervenuti polizia e carabinieri sono scappati a gambe levate. Segnala ilrestodelcarlino.it

Botte da orbi fuori dalla stazione di San Benedetto: scontro fra italiano e nordafricano - Due persone, probabilmente sbronze, si sono picchiate a sangue nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di San Benedetto. Secondo ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Botte Orbi Milazzo Vulcano