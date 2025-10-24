Botte da orbi a Milazzo e Vulcano scattano 11 Daspo

Linea dura del questore Annino Gargano contro i giovani violenti. Emessi infatti undici provvedimenti di D.AC.UR., meglio noto come “Daspo Willy”, e 2 avvisi orali, dopo l’attività istruttoria della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Messina, da cui sono emerse la pericolosità. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

