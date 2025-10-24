Botte al patrigno che l' aveva ospitata in casa 35enne condannata La vittima | Ancora oggi cerco di evitarla
FABRIANO - "Abitiamo vicino e se la incontro ho ancor paura. Se posso cerco di evitarla. Ricordo i calci e i pugni delle aggressioni, poco altro perché ho una memoria debole". E' la testimonianza resa in tribunale da un 70enne che avrebbe subito maltrattamenti e percosse dalla figlia della sua ex.
