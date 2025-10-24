Borussia Mönchengladbach–Bayern | preview probabili formazioni e pronostico

Calcio d’inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 15:30 Stadio: Borussia-Park (Mönchengladbach) – Bundesliga, 8ª giornata Ultima contro prima: il Gladbach prova a invertire la rotta davanti al proprio pubblico, il Bayern vuole prolungare una marcia fin qui senza sbavature. Divario tecnico evidente, ma i Fohlen puntano su compattezza e ripartenze per sporcare la gara. Stato di forma. Gladbach: identità in costruzione e risultati altalenanti, soprattutto in casa dove manca continuità. Fase difensiva da registrare, ma capacità di creare pericoli in transizione quando trova campo per gli esterni.. Bayern: trend impeccabile tra campionato e coppe, produzione offensiva elevata e gestione dei momenti di gara matura; nelle trasferte recenti ha mostrato solidità e cinismo sotto porta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

