Borussia Dortmund–Colonia | preview probabili formazioni e pronostico
Calcio d’inizio: sabato 25 ottobre 2025, ore 18:30 Stadio: Signal Iduna Park (Dortmund) – Bundesliga, 8ª giornata Il Dortmund vuole ripartire davanti al proprio pubblico dopo lo stop nel Klassiker. Il Colonia, neopromosso e organizzato, prova il colpo esterno puntando su compattezza e ripartenze. Stato di forma. Dortmund: produzione offensiva alta, imbattibilità casalinga lunga e buon volume sulle corsie. Qualche pausa di concentrazione dietro, soprattutto nelle transizioni.. Colonia: blocco medio-basso solido e gamba sugli esterni, ma poca continuità sotto porta. Tendono a restare in partita fino alla ripresa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
