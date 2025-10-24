Borse europee in rialzo con indici PMI sopra le attese corre Londra

Chiusura in leggero rialzo per le  Borse europee, mentre continua a sovraperformare Londra, che termina la giornata con un buon guadagno. L’attenzione degli investitori è sulle trimestrali, che stanno entrando nel vivo anche in Europa. Stamattina, Eni ha annunciato l’incremento del programma di buyback del 20% dopo risultati del terzo trimestre superiori alle attese, Natwest ha registrato un aumento del 30% degli utili del terzo trimestre e migliorato il suo obiettivo di performance per l’anno, Sanofi ha annunciato un utile nel terzo trimestre superiore alle aspettative degli analisti.   Le novità odierne . 🔗 Leggi su Quifinanza.it

