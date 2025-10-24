Bormio Terme lavori conclusi | riapre l’area natatoria rinnovata

Bormio (Sondrio) – Si è rifatta il look Bormio Terme, pronta a vivere una stagione invernale con rinnovato entusiasmo. I lavori di riqualificazione, avviati nei mesi scorsi, sono ormai in fase di completamento: la nuova copertura, le ampie vetrate panoramiche, i nuovi camminamenti e gli interventi di efficientamento energetico hanno completamente trasformato l’aspetto e la funzionalità di questa parte dello stabilimento restituendole luce, comfort e modernità. In poco più di cinque mesi di lavoro l’area natatoria è stata trasformata e tornerà ad essere aperta al pubblico a partire da domani. Bormio Terme è quindi pronta ad accogliere nuovamente gli utenti nella rinnovata area della vasca natatoria, un’opera fortemente voluta perché necessaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

