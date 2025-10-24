Borgomanero numerose buche in via Novara

Novaratoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La situazione del manto stradale in via Novara a Borgomanero sta diventando sempre più critica. Numerose buche e avvallamenti rendono la circolazione quotidiana difficile per automobilisti, motociclisti e ciclisti. Diversi cittadini hanno segnalato che le riparazioni effettuate finora sono. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

borgomanero numerose buche viaVia Santa Maria, soluzione improvvisata per le buche: lastra di ferro crea rumori e rischi - Una nuova modalità per porre rimedio alle numerose buche che segnano le strade cittadine certamente, ma non sicure e silenziose. Si legge su catanzaroinforma.it

Cerca Video su questo argomento: Borgomanero Numerose Buche Via