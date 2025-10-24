Borgo Venezia 41enne arrestato per spaccio e condannato a 10 mesi
Proseguono i controlli del Nor (Nucleo operativo radiomobile) dei carabinieri di Verona, impegnato quotidianamente nella prevenzione e nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.Ieri mattina, 23 ottobre, l’attenzione dei militari si è concentrata su uno stabile abbandonato nel quartiere. 🔗 Leggi su Veronasera.it
