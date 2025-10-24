Borghi | Chivu ha convinto l’Inter a seguirlo ecco dove è migliorata

Inter News 24 Le parole di Stefano Borghi, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Stefano Borghi ha parlato a Sky Sport in vista di Napoli Inter. L’INTER DI CHIVU – «Chivu ha convinto i giocatori a seguirlo e ha convinto all’esterno ed è importante perché i messaggi sono stati recepiti anche all’esterno e quando ha detto che la squadra doveva fare determinate cose, la squadra le ha fatte. L’Inter ha imparato a gestire la partita. Per lui potrebbe essere un bell’assist il Mondiale per Club. È entrato subito in gare competitive e potrebbe essere stato importantissimo per lui». 🔗 Leggi su Internews24.com

