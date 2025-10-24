Boost la nuova tessera digitale di Tper | è gratis a 200mila famiglie di Bologna
Una piccola rivoluzione per la mobilità pubblica di Bologna e Ferrara. Si chiama Boost la nuova carta digitale ricaricabile lanciata da Tper, la prima destinata ad abbonamenti mensili impersonali e titoli multicorsa. Il debutto è previsto per metà novembre, ma da gennaio 2026 il Comune di Bologna. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Tper presenta Boost, la prima carta digitale ricaricabile per abbonamenti mensili impersonali e multicorsa - (FERPRESS) – Roma, 24 OTT – Si chiama Boost la nuova tessera ricaricabile destinata a entrare nelle abitudini quotidiane di migliaia di utilizzatori del trasporto pubblico locale di Bologna e Ferrara. Come scrive ferpress.it
La prima carta digitale ricaricabile per abbonamenti mensili impersonali e multicorsa: una novità per la mobilità pubblica a - Si chiama Boost la nuova tessera ricaricabile destinata a entrare nelle abitudini quotidiane di migliaia di utilizzatori del trasporto pubblico locale di Bologna (e Ferrara). Scrive sassuolo2000.it
