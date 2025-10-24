Boom di multe per i camion sulla Regina | triplicate rispetto al 2024

È stato un anno di controlli record lungo la Statale 340 “Regina”, la principale arteria che corre sulla sponda occidentale del ramo comasco del lago di Como. Dal mese di marzo fino al 15 ottobre 2025, la polizia di stato di Como ha gestito in modo continuativo i servizi di vigilanza e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Approfondisci con queste news

Sosta selvaggia, boom di multe A Roma oltre 2mila al giorno Le più belle frasi di Osho per #iltempodioshø ?https://www.iltempo.it/tempodiosh/2025/03/09/news/osho-vignetta-oggi-roma-sosta-selvaggia-boom-multe-41821380/ #9marzo #iltempoquotidiano - facebook.com Vai su Facebook

Turismo selvaggio, a Roma boom di multe alle golf car: spunta l’autista con la patente azera - la Repubblica - X Vai su X

Boom di multe per i camion sulla Regina: triplicate rispetto al 2024 - Il report 2025 segna un incremento impressionante delle violazioni al codice della strada, passate da 528 nel 2024 a 924. Da quicomo.it

Camion nel mirino. Mille euro di multe - Proseguono i controlli della Polizia stradale e della Questura di Como sulla Statale Regina per verificare il rispetto dell’ordinanza Anas sulla... Segnala ilgiorno.it

Multe e codice della strada: a Milano e Roma incassi record, Firenze regina dei velox. Arrivano i controlli sui Comuni - Roma, 3 giugno 2023 – Multe per infrazioni al codice della strada (che Salvini sta riformando): boom di incassi nel 2022. Segnala ilgiorno.it