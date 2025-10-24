Boom di domande per gli interventi di internazionalizzazione delle imprese gestito dalla Finanziaria regionale abruzzese

Sono state numerose le domande di partecipazione al bando di contributi a fondo perduto per gli interventi di internazionalizzazione delle imprese, gestito dalla Finanziaria regionale abruzzese.140 per la precisione, alla data di scadenza del bando sulla piattaforma Sportello di Regione Abruzzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

