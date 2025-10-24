BookalBar presenta Scialacca a Torrevecchia Teatina

Scialacca”, il nuovo romanzo di Kristine Maria Rapino per la Sperling & Kupfer sarà a Torrevecchia Teatin all'interno della rassegna letteraria "BookalBar", II edizione, proposta da Libra Aps Ets. L'appuntamento è per sabato 25 ottobre alle ore 18.30 nella sala consiliare del Comune, introduce. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

