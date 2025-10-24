Bonus elettrodomestici finalmente è arrivato ed ecco come ottenerlo se ci si riesce
A quasi un anno dall’approvazione della manovra finanziaria, il governo ha finalmente reso noti i dettagli: il budget è limitato a soli 48 milioni, il che renderà l’avvio delle procedure a novembre una corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Wired.it
News recenti che potrebbero piacerti
Pubblicato il decreto direttoriale per l'avvio del bonus elettrodomestici. ?Dal 23 ottobre 2025 prende il via la procedura di registrazione per i produttori e dal 27 sarà il turno dei venditori. Due step preliminari all'invio delle domande. L'App IO sarà il canale p - facebook.com Vai su Facebook
? $Bonuselettrodomestici | Stanziati 48 milioni per l'acquisto di $elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Il bonus coprirà fino al 30% del costo di acquisto. Al via la registrazione sulla piattaforma per produttori e venditori. Scopri di più - X Vai su X
Bonus elettrodomestici 2025, le procedure per ottenere lo sconto fino a 200 euro: come fare domanda - Due decreti del Mimit forniscono le procedure per acquirenti, produttori e venditori su come aderire e ottenere il bonus elettrodomestici ... Segnala msn.com
Bonus Elettrodomestici: elenco in fase di registrazione - Partite le adesioni dei produttori, tocca poi ai rivenditori accreditarsi sulla piattaforma Invitalia ed infine ai consumatori richiedere i voucher sconto per il Bonus Elettrodomestici: come funziona. Si legge su msn.com
Bonus elettrodomestici in accelerata: scatta la fase operativa, 15 giorni per spenderlo - Con il nuovo decreto MIMIT, il bonus elettrodomestici diventa operativo: arrivano regole, scadenze e sconti immediati per le famiglie ... Si legge su msn.com