Roma, 24 ottobre 2025 – Partirà a inizio novembre la corsa al nuovo bonus elettrodomestic i, il contributo pensato per chi decide di sostituire i propri apparecchi con modelli più efficienti e sostenibili. Sommario Il bonus elettrodomestici 2025. Come funziona la domanda. Produttori e rivenditori coinvolti. Quali acquisti sono ammessi. Il bonus elettrodomestici 2025. Come anticipa Il Sole 24 Ore, lo sconto sarà applicato direttamente in fattura, fino al 30% del prezzo d’acquisto. Il tetto massimo è fissato a 100 euro per tutti, che diventano 200 per le famiglie con un Isee inferiore a 25 mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bonus elettrodomestici 2025: da quanto, come funziona e come richiederlo. Tutti i requisiti