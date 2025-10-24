Bonus auto elettriche 2025 ecco come ottenere gli incentivi

Il 22 ottobre alle 12 si è aperta la raccolta di adesioni per ottenere i contributi statali e i fondi sono terminati dopo poche ore. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Bonus auto elettriche 2025, ecco come ottenere gli incentivi

Il Sole 24 ORE. . ? Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/incentivi-auto-elettriche-fino-11mila-euro-oggi-12-click-day-ecco-chi-ne-puo-beneficiare-AHctQEHD #autoelettriche #bonus #IlSole24Ore - facebook.com Vai su Facebook

Bonus auto elettriche, esauriti i fondi in un giorno: come funziona lo sconto (fino a 11 mila euro) - X Vai su X

Bonus auto elettriche, click day per gli incentivi: quanto si risparmia e come ottenerli - 000 euro di incentivi a fondo perduto per chi rottama un veicolo inquinante ... Lo riporta quifinanza.it

Bonus auto elettriche esaurito in 24 ore, c’è un nuovo click day in arrivo? - Boom di richieste, esauriti in sole 24 ore i fondi per il bonus auto elettriche. Riporta quifinanza.it

Gli incentivi per le auto elettriche sono terminati: in sei ore bruciati oltre 480 milioni di bonus - Sulla piattaforma della Sogei sono stati prenotati oltre 40 mila voucher: dovranno essere convertiti in contratti di acquisto di veicoli a batteria entro 30 giorni ... Lo riporta corriere.it