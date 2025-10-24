Bonolis | Napoli la sconfitta col PSV non è un dramma Conte paravento

Bonolis a Stile TV: “La sconfitta col PSV non è un dramma. Conte paravento, Chivu lo apprezzo tanto. Dal Napoli prendere Lobotka.”. A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Paolo Bonolis, conduttore televisivo e tifoso dell’Inter. Queste le sue parole anche su Conte ed il Napol i: “Dopo una scoppola, dopo una situazione difficile c’è voglia di riscatto e quindi c’è maggiore determinazione invece nella sicurezza di essere forti ci si può rilassare un pochettino. Capita nello sport di prendere una scoppola improvvisa, che ci sia una giornata negativa o che vada tutto al contrario, ma non deve essere una discriminante morale. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Bonolis: “Napoli, la sconfitta col PSV non è un dramma, Conte paravento”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

AUGURI DI FELICE COMPLEANNO. Luca Laurenti (Roma, 29 aprile 1963) è un personaggio televisivo, comico e musicista italiano. Insieme con il suo amico e collega di lavoro Paolo Bonolis forma una delle coppie televisive più amate della televisione italian - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, ora è allarme: umiliato dal Psv (quarto ko di fila in trasferta) - Per Antonio Conte suona l'allarme: il mercato (ricco) non sta rendendo e le scelte fin qui non hanno pagato Psv Napol ... Si legge su panorama.it

Psv-Napoli 6-2: disastro azzurro ad Eindhoven - Il Napoli è chiamato, da un lato a riscattare la sconfitta subita in campionato contro il ... Scrive ilmattino.it

PSV-Napoli: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming - Il Napoli vola in Olanda per la terza giornata del "girone campionato" di Champions League contro il Psv Eindhoven. Segnala ilmessaggero.it