Bonanno Gambino Lucchese e Genovese | così la mafia Usa erede di Cosa Nostra ha infiltrato l’Nba

Quattro clan italo-americani sono coinvolti nella maxi inchiesta che negli Stati Uniti ha svelato un sistema fatto di partite di basket truccate e partite di poker pilotate. Ecco quali sono. Ci sono quattro famiglie della mafia italo-americana nell’inchiesta federale degli Stati Uniti che ha portato ad un terremoto giudiziario e all’arresto di oltre trenta persone tra cui nomi ben noti del campionato Nba. (ANSA FOTO) – Notizie.com Le accuse per gli indagati sono pesantissime: associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e al riciclaggio di denaro. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Bonanno, Gambino, Lucchese e Genovese: così la mafia Usa erede di Cosa Nostra ha infiltrato l’Nba

