Bonaldi Pd | Presto in Parlamento pdl per allargare platea committenti equo compenso

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Il Pd presenterà presto in Parlamento una proposta di legge sull'equo compenso dei professionisti per allargare la platea dei committenti tenuti a osservare i dettami della legge del 2023". Così Stefania Bonaldi, responsabile professioni del Pd, intervenendo alla Convention nazionale dei consulenti del lavoro in corso a Napoli, in occasione dei 60 anni . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

Bonaldi (Pd): "Presto in Parlamento pdl per allargare platea committenti equo compenso" - "Il Pd presenterà presto in Parlamento una proposta di legge sull'equo compenso dei professionisti per allargare la platea dei committenti tenuti a osservare i dettami della legge del 20 ... Scrive reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Bonaldi Pd Presto Parlamento