Bomba a Ranucci e incendio a 42 Parallelo | il legame col delitto Mattarella per me non è una coincidenza

Ilfattoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esiste un nesso tra la bomba fatta scoppiare davanti alla casa di Sigfrido Ranucci e il devastante incendio che ieri ha distrutto a Roma la sede della società “42 Parallelo”, quella che ha prodotto Magma, il docufilm sul delitto Mattarella? Leonardo Sciascia era solito dire che le coincidenze non esistono. Non si può non considerare che tra le “piste” ipotizzate dallo stesso Ranucci dopo la bomba ci sia proprio l’attenzione dedicata da Report alle indagini sull’omicidio Mattarella, riaperte dalla Procura di Palermo per un verso, ma ravvivate anche dall’ottimo lavoro di Giorgia Furlan, appunto Magma, per un altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

