Ieri mattina in via Michelino 41, zona Fiera di Bologna, si è consumata una delle pagine più controverse della recente cronaca cittadina. Due famiglie con bambini piccoli sono state sfrattate dai loro appartamenti al primo piano in un’operazione che ha visto l’intervento di carabinieri e polizia in tenuta antisommossa, culminata con lo sfondamento di porte e di un muro divisorio per consentire l’accesso agli agenti. Le immagini e i video diffusi sui social network hanno mostrato scene drammatiche: bambini impauriti, un uomo ferito alla testa, e le macerie di una parete abbattuta con una mazza mentre all’interno si trovavano ancora i nuclei familiari. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bologna, lo sfratto choc: il muro sfondato con la mazza mentre i bambini guardano