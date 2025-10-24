Bologna le immagini dello sfratto violento con il muro sfondato
Sfratto violento a Bologna in via Michelino: agenti in tenuta antisommossa hanno sfondato una porta e un muro. Lo sfratto non sarebbe legato a morosità: le famiglie pagavano regolarmente gli affitti ma la proprietà avrebbe deciso di convertire i locali in strutture per affitti brevi. Due famiglie sono state costrette a lasciare gli appartamenti dove vivevano anche dei bambini, tra cui uno disabile. Fuori dall'edificio ci sono stati scontri: un attivista è rimasto ferito alla testa. Proprio gli attivisti di Plat sono andati in Comune a protestare e a chiedere risposte, lasciando lì anche la porta sfondata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
