Sfratto violento a Bologna in via Michelino: agenti in tenuta antisommossa hanno sfondato una porta e un muro. Lo sfratto non sarebbe legato a morosità: le famiglie pagavano regolarmente gli affitti ma la proprietà avrebbe deciso di convertire i locali in strutture per affitti brevi. Due famiglie sono state costrette a lasciare gli appartamenti dove vivevano anche dei bambini, tra cui uno disabile. Fuori dall'edificio ci sono stati scontri: un attivista è rimasto ferito alla testa. Proprio gli attivisti di Plat sono andati in Comune a protestare e a chiedere risposte, lasciando lì anche la porta sfondata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bologna, le immagini dello sfratto violento con il muro sfondato