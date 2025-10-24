Bologna dopo gli sfratti collettivo Plat occupa stabile in via don Minzoni

A Bologna il collettivo Plat (Piattaforma di Lotta per l’Abitare e i Territori) ha occupato uno stabile in via Don Minzoni, in risposta ai controversi sgomberi di ieri, 23 ottobre, in via Michelino, quando due famiglie con bambini a cui era scaduto il contratto d’affitto sono state sfrattate dalle loro abitazioni da agenti in tenuta antisommossa che hanno sfondato una porta e un muro e prelevato con forza gli occupanti. “ Mai più senza casa “, è il coro degli attivisti per il diritto alla casa, che hanno anche esposto uno striscione con la scritta ‘Blocchiamo gli sfratti – blocchiamo l’emergenza abitativa’. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna, dopo gli sfratti collettivo Plat occupa stabile in via don Minzoni

