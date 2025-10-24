Bologna dopo gli sfratti collettivo Plat occupa stabile in via don Minzoni

Lapresse.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna il collettivo Plat (Piattaforma di Lotta per l’Abitare e i Territori) ha occupato uno stabile in via Don Minzoni, in risposta ai controversi sgomberi di ieri, 23 ottobre, in via Michelino, quando due famiglie con bambini a cui era scaduto il contratto d’affitto sono state sfrattate dalle loro abitazioni da agenti in tenuta antisommossa che hanno sfondato una porta e un muro e prelevato con forza gli occupanti. “ Mai più senza casa “, è il coro degli attivisti per il diritto alla casa, che hanno anche esposto uno striscione con la scritta ‘Blocchiamo gli sfratti – blocchiamo l’emergenza abitativa’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

bologna dopo gli sfratti collettivo plat occupa stabile in via don minzoni

© Lapresse.it - Bologna, dopo gli sfratti collettivo Plat occupa stabile in via don Minzoni

Scopri altri approfondimenti

bologna dopo sfratti collettivoBologna, dopo gli sfratti collettivo Plat occupa stabile in via don Minzoni - (LaPresse) A Bologna il collettivo Plat (Piattaforma di Lotta per l’Abitare e i Territori) ha occupato uno stabile in via Don Minzoni, in risposta ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

bologna dopo sfratti collettivoDopo gli sfratti in via Michelino nuova protesta di Plat in piazza Maggiore - Salis e Cucchi contro il Governo, Clancy accusa: “Le città lasciate sole”. Da bolognatoday.it

bologna dopo sfratti collettivoA Bologna due sfratti molto violenti sono diventati un caso - Agenti in tenuta antisommossa hanno sfondato una porta e un muro per mandare via due famiglie con minori, e ci sono state molte reazioni ... Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Bologna Dopo Sfratti Collettivo