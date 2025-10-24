Bocciofila interamente riqualificata al via le prime attività | in programma un ' open day'

Ferraratoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è grande fermento a San Bartolomeo. La riconsegnata Bocciofila, oggetto di una rinascita promossa dal Comune di Ferrara con una ristrutturazione da 955mila euro - di cui 200mila di risorse comunali ad integrazione di quelle Pnrr -, conferma di essere un ritrovato polo di socialità, a beneficio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

