Bocciofila interamente riqualificata al via le prime attività | in programma un ' open day'
C'è grande fermento a San Bartolomeo. La riconsegnata Bocciofila, oggetto di una rinascita promossa dal Comune di Ferrara con una ristrutturazione da 955mila euro - di cui 200mila di risorse comunali ad integrazione di quelle Pnrr -, conferma di essere un ritrovato polo di socialità, a beneficio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
