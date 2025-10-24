La serie animata ideata da Joe Brumm fa il suo debutto al cinema con una speciale compilation di episodi a tema culinario. Presentato ad Alice nella Città, nelle sale dal 30 ottobre. Bluey, la serie animata ideata e scritta da Joe Brumm, ha fatto il suo battesimo della sala grazie ad Alice nella città, all'Auditorium Parco della Musica, in attesa di approdare, il 30 ottobre, nei The Space Cinema e in altre catene di cinema in tutta Italia, distribuita da BBC Studios Kids & Family. Per chi non sapesse ancora chi è Bluey, un veloce ripasso: è una cagnolina di razza Blue Heeler che vive in Australia con la sorellina Bingo e i genitori, l'appassionata di hockey Chilli e il papà archeologo Bandit, che adora scavare alla ricerca di ossa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bluey sbarca al cinema: divertimento pensato per i fan