Blocchiamo tutto Italia Pro Pal in azione | scontri con la polizia caos nelle strade
A Roma si registrano tensioni durante il presidio pro Palestina in corso nel quartiere Parioli. La situazione è degenerata quando alcuni manifestanti hanno tentato di partire in corteo non autorizzato verso l’Auditorium, dove si sta svolgendo la Festa del Cinema, con l’intervento di idanti e manganellate da parte delle forze dell’ordine. In piazza Verdi si sono radunate centinaia di persone, partecipanti alla manifestazione promossa da diverse associazioni. Tra queste figurano movimenti filo palestinesi, Potere al Popolo, il movimento per il diritto all’abitare e l’ Unione Sindacale di Base (USB). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
