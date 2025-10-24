Blocchiamo tutto il corteo sfonda il blocco e punta all’ambasciata Scontri con la polizia la situazione

Blindati in movimento, idranti in azione e una folla di circa trecento persone: il sit-in autorizzato si è trasformato in corteo non autorizzato diretto verso l’ ambasciata israeliana. Nel quadrante del Pinciano la polizia ha sbarrato gli accessi con mezzi e transenne, mentre gli organizzatori hanno provato a forzare il passo verso i luoghi considerati più simbolici della protesta. La tensione è salita a più riprese, con spintoni, cori e momenti di caos quando il flusso ha provato a compattarsi. Fin dal tardo pomeriggio, in piazza Verdi, si sono ritrovate le realtà che nelle scorse settimane hanno animato l’equipaggio di terra della Freedom Flotilla: collettivi studenteschi, sindacati di base, centri sociali e associazioni della diaspora palestinese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it