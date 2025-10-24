Blocchiamo tutto il corteo sfonda il blocco e punta all’ambasciata Scontri con la polizia la situazione
Blindati in movimento, idranti in azione e una folla di circa trecento persone: il sit-in autorizzato si è trasformato in corteo non autorizzato diretto verso l’ ambasciata israeliana. Nel quadrante del Pinciano la polizia ha sbarrato gli accessi con mezzi e transenne, mentre gli organizzatori hanno provato a forzare il passo verso i luoghi considerati più simbolici della protesta. La tensione è salita a più riprese, con spintoni, cori e momenti di caos quando il flusso ha provato a compattarsi. Fin dal tardo pomeriggio, in piazza Verdi, si sono ritrovate le realtà che nelle scorse settimane hanno animato l’equipaggio di terra della Freedom Flotilla: collettivi studenteschi, sindacati di base, centri sociali e associazioni della diaspora palestinese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
LUNEDÌ 27 OTTOBRE A BRESCIA ASSEMBLEA PUBBLICA "BLOCCHIAMO TUTTO". Al centro socio-culturale di via Livorno 7 a Brescia (Chiesanuova) dalle ore 20.30 incontriamoci per rilanciare le mobilitazioni per la libertà e l'autodeterminazione del p - facebook.com Vai su Facebook
“Blocchiamo tutto”: a un mese dallo sciopero per Gaza, domani le piazze tornano a riempirsi https://lastampa.it/torino/2025/10/21/news/corteo_torino_palestina_gaza_22_ottobre-15361856/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Corteo pro Gaza da Colosseo a Ostiense: “Il 3 ottobre blocchiamo tutto” - In tanti si sono radunati accanto al Colosseo per raggiungere in corteo Piazzale Ostiense, a Roma, nella seconda giornata di mobilitazione indetta dal Global Movement to Gaza. Scrive rainews.it
Flotilla, cortei pro Pal in tutta Italia: "Blocchiamo tutto". Diecimila in piazza a Roma, stazioni occupate a Napoli e Milano - Mobilitazione nelle piazze italiane dopo l'abbordaggio della Flotilla da parte di Israele oggi 1 ottobre 2025. Da adnkronos.com
"Blocchiamo tutto", lo striscione apre il corteo a Milano per la Flotilla - (Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 Il corteo a Milano in sostegno della Flotilla si apre con lo striscione "Blocchiamo tutto" e poi tantissime bandiere della Palestina sventolate dai manifestanti. Segnala ilmattino.it