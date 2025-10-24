Blocchiamo tutto Enorme corteo in Italia migliaia di persone in strada Tensione altissima

Tvzap.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre 2025, la protesta a sostegno della Palestina torna a riempire le strade. Diverse associazioni palestinesi, Arci Roma e numerosi collettivi si danno appuntamento a piazza Giuseppe Verdi per una manifestazione che si prefigge di raggiungere l’ Auditorium Parco della Musica, luogo in cui si sta svolgendo la Festa del Cinema. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori, reso pubblico attraverso i loro canali social, è quello di “accendere i riflettori sulla Palestina, sul rispetto dei Diritti Umani, sul rispetto del Diritto Internazionale, davanti all’Auditorium, nel cuore simbolico di questo evento”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

