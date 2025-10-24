Blocchiamo tutto Enorme corteo in Italia migliaia di persone in strada Tensione altissima
A Roma, nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre 2025, la protesta a sostegno della Palestina torna a riempire le strade. Diverse associazioni palestinesi, Arci Roma e numerosi collettivi si danno appuntamento a piazza Giuseppe Verdi per una manifestazione che si prefigge di raggiungere l’ Auditorium Parco della Musica, luogo in cui si sta svolgendo la Festa del Cinema. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori, reso pubblico attraverso i loro canali social, è quello di “accendere i riflettori sulla Palestina, sul rispetto dei Diritti Umani, sul rispetto del Diritto Internazionale, davanti all’Auditorium, nel cuore simbolico di questo evento”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LUNEDÌ 27 OTTOBRE A BRESCIA ASSEMBLEA PUBBLICA "BLOCCHIAMO TUTTO". Al centro socio-culturale di via Livorno 7 a Brescia (Chiesanuova) dalle ore 20.30 incontriamoci per rilanciare le mobilitazioni per la libertà e l'autodeterminazione del p - facebook.com Vai su Facebook
“Blocchiamo tutto”: a un mese dallo sciopero per Gaza, domani le piazze tornano a riempirsi https://lastampa.it/torino/2025/10/21/news/corteo_torino_palestina_gaza_22_ottobre-15361856/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Roma in piazza per la Palestina: “Blocchiamo l’Ambasciata israeliana” - A Roma, nel pomeriggio di venerdì 24 ottobre 2025, la protesta a sostegno della Palestina torna a riempire le strade. Riporta thesocialpost.it
«Blocchiamo tutto»: cortei pro-Pal in tutta Italia, scontri e atenei occupati - Con lo sciopero generale di domani e il corteo nazionale per Gaza di Roma sabato pomeriggio. Da unionesarda.it
Corteo pro Pal a Torino: "Blocchiamo tutto". Cariche, fumogeni e feriti - Alta tensione ieri a Torino, dove una manifestazione pro Palestina diretta all’aeroporto di Caselle è sfociata in scontri con le forze dell’ordine. Da quotidiano.net