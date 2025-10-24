Blitz nel laboratorio di opere d' arte scoperto un giro di falsi E c' è droga nel magazzino

Opere d’arte false e droga. Lo scorso 21 ottobre, i carabinieri di Comacchio, al termine di una mirata attività di indagine in località Lido degli Estensi, hanno individuato quello che è apparso sin da subito un laboratorio per la falsificazione di opere d’arte destinate al mercato online e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Blitz nel laboratorio di opere d'arte, scoperto un giro di falsi. E c'è droga nel magazzino ift.tt/zlBWSut - X Vai su X

Un altro blitz a #Brescia per @robybaggio_official Il Divin Codino ha trascorso una serata speciale al Laboratorio Lanzani. Con lui la moglie Andreina, i figli Valentina e Mattia con i rispettivi partner, e alcuni amici, tra cui il club manager dell’Union Brescia Ed - facebook.com Vai su Facebook

Scoperto un maxi giro di opere d'arte contraffatte, da Warhol a Banksy: blitz contro due falsari a Lucca e Pistoia - Case d’asta considerate compiacenti, un giro di falsi che se piazzati sul mercato avrebbero fruttato oltre 200 milioni. Come scrive corrierefiorentino.corriere.it

A Roma è stato scoperto un laboratorio di opere d’arte false - A Roma è stato scoperto un laboratorio in cui venivano falsificate opere d’arte: sono stati sequestrati 71 quadri fatti per sembrare opere di Pablo Picasso, Rembrandt, Giacomo Balla, Francis Picabia, ... Riporta ilpost.it

Alla mostra di Salvador Dalì c’erano 21 opere false, il blitz dei carabinieri a Parma - La mostra “Dalì: tra arte e mito” a Parma è stata chiusa dopo appena cinque giorni: i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma ... Riporta msn.com