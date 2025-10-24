Blitz di Acquaroli in fiera | Bene ABC Fashion Event Siamo in un polo produttivo tra i più importanti al mondo
La prima edizione di ABC Accessori Borse Calzature Fashion Event si è conclusa con un bilancio particolarmente positivo. Un risultato evidenziato anche dal Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli il quale nella giornata di ieri ha visitato gli stand della rassegna dialogando con gli espositori che gli hanno sottoposto i problemi del settore e che hanno sottolineato che il saper fare della nostra regione ha bisogno di vetrine come questa. "Una fiera molto positiva e importante per il distretto calzaturiero – ha detto il presidente Francesco Acquaroli – in un polo produttivo tra i più importanti al mondo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Strepitoso risultato di Francesco Acquaroli nelle Marche, riconfermato a pieni voti Presidente della Regione. I marchigiani hanno riconosciuto e premiato la serietà, la concretezza e la buona amministrazione di Francesco. Con buona pace di PD, 5Stelle e ped - facebook.com Vai su Facebook
Blitz di Acquaroli in fiera: "Bene ABC Fashion Event. Siamo in un polo produttivo tra i più importanti al mondo" - Il presidente della Regione ha visitato gli stand e parlato con gli espositori "Qui si percepiscono le potenzialità che nascono da questo territorio". Si legge su ilrestodelcarlino.it