La prima edizione di ABC Accessori Borse Calzature Fashion Event si è conclusa con un bilancio particolarmente positivo. Un risultato evidenziato anche dal Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli il quale nella giornata di ieri ha visitato gli stand della rassegna dialogando con gli espositori che gli hanno sottoposto i problemi del settore e che hanno sottolineato che il saper fare della nostra regione ha bisogno di vetrine come questa. "Una fiera molto positiva e importante per il distretto calzaturiero – ha detto il presidente Francesco Acquaroli – in un polo produttivo tra i più importanti al mondo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz di Acquaroli in fiera: "Bene ABC Fashion Event. Siamo in un polo produttivo tra i più importanti al mondo"