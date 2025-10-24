Blitz dei carabinieri nella zona di spaccio | 33enne trovato con quasi due etti di droga
E’ stato trovato in possesso di quasi due etti di droga il 33enne di Aprilia arrestato dai carabinieri a Nettuno.L’arresto è arrivato nell’ambito di un mirato servizio antidroga in una zona di Nettuno nota proprio per l’attività di spaccio.L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
