Blitz dei carabinieri nella zona di spaccio | 33enne trovato con quasi due etti di droga

E’ stato trovato in possesso di quasi due etti di droga il 33enne di Aprilia arrestato dai carabinieri a Nettuno.L’arresto è arrivato nell’ambito di un mirato servizio antidroga in una zona di Nettuno nota proprio per l’attività di spaccio.L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

