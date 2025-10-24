Blitz da film in un casolare di Lapedona per stanare un clan fermano dello spaccio e torture Task force in azione | 10 indagati 7 ordinanze in carcere

Corriereadriatico.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LAPEDONA - Maxi operazione della polizia contro uno dei clan che controlla le piazze di spaccio nel Fermano. All'alba gli agenti di Squadra mobile, delle volanti e dell'Anticrimine hanno. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

blitz da film in un casolare di lapedona per stanare un clan fermano dello spaccio e torture task force in azione 10 indagati 7 ordinanze in carcere

© Corriereadriatico.it - Blitz da film in un casolare di Lapedona per stanare un clan fermano dello spaccio e torture. Task force in azione: 10 indagati, 7 ordinanze in carcere

Approfondisci con queste news

blitz film casolare lapedonaBlitz da film in un casolare di Lapedona per stanare un clan dello spaccio fermano. Task force in azione: 10 indagati, 7 ordinanze in carcere - Maxi operazione della polizia contro uno dei clan che controlla le piazze di spaccio nel Fermano. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Blitz Film Casolare Lapedona