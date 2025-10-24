Bivacchi nel dehors | Senzatetto dormiva sui tavolini Arredi rotti e rifiuti sparsi a terra

Modena, 24 ottobre 2025 –  Durante la notte si è creato un giaciglio nel dehors del ristorante. Ha appoggiato le scarpe su un lato della struttura, ha gettato a terra i resti di un pasto consumato al freddo, in fretta, poi – con tanto di coperta – si è sdraiato sui tavolini esterni ed è sprofondato nel sonno. Prima di addormentarsi, forse un po’ ‘su di giri’ ha rotto parte degli arredi per poi cospargere di ulteriori rifiuti l’interno e l’esterno della struttura. Non è una ‘questione’ legata solo ai parchi o alla periferia cittadina: sono sempre di più i senzatetto o gli stranieri irregolari che ricavano letti di fortuna bivaccando negli edifici in disuso ma anche in altre strutture della città, senza ‘risparmiare’ le panchine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

