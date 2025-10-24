bisogna investire per sostenere la crescita

Andrea Giuricin, economista dei trasporti dell’Università di Milano Bicocca, il Marconi investe e migliora. Eppure molti utenti lamentano ancora la mancanza di alcuni servizi. "Gli investimenti in corso sono sicuramente molto importanti e nel breve periodo possono comportare disagi per i viaggiatori. Stiamo parlando di oltre 200 milioni di euro tra il 2023 e il 2027, ma è evidente che nuovi progetti sono necessari vista la forte crescita del traffico. È chiaro che già si vedono i risultati su diverse aree, ma probabilmente lo scalo potrà assumere una versione definitiva con i nuovi investimenti nei prossimi anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

