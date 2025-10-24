Bisogna investire per sostenere la crescita
Andrea Giuricin, economista dei trasporti dell’Università di Milano Bicocca, il Marconi investe e migliora. Eppure molti utenti lamentano ancora la mancanza di alcuni servizi. "Gli investimenti in corso sono sicuramente molto importanti e nel breve periodo possono comportare disagi per i viaggiatori. Stiamo parlando di oltre 200 milioni di euro tra il 2023 e il 2027, ma è evidente che nuovi progetti sono necessari vista la forte crescita del traffico. È chiaro che già si vedono i risultati su diverse aree, ma probabilmente lo scalo potrà assumere una versione definitiva con i nuovi investimenti nei prossimi anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
FIRENZE - Sclerosi multipla, la neurologa Bartolozzi: “In Toscana 6.000 pazienti e 220 nuovi casi l’anno”. Maria Letizia Bartolozzi (Neurologia Empoli, Ausl Toscana Centro) al Forum Leopolda Salute di Firenze: "Bisogna investire su terapie precoci". - X Vai su X
«Bisogna cambiare registro e investire seriamente sulla sanità pubblica, sia per aumentare le assunzioni, sia per ridurre le liste d'attesa, sia per rafforzare la medicina del territorio, sia per superare il precariato che esiste ancora in questo settore». Lo ha detto i - facebook.com Vai su Facebook
La “ricetta” per le imprese del Sud: infrastrutture per sostenere la crescita - Sostenere la crescita economica del Paese e del Sud, dando sempre più mezzi al Mezzogiorno. Secondo ilmattino.it