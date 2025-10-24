Birra selvaggina e polenta Sapori d’autunno alla scoperta di Valtellina e Valchiavenna
Un fine settimana goloso quello che attende in turisti in Valtellina e Valchiavenna, tra feste e sagre all’insegna della tradizione. A Spriana protagonista è la birra, con l’omaggio all’ Oktoberfest in programma questa sera a partire dalle 18 e domani. Ad attendere i visitatori tanta birra, musica dal vivo e buon cibo, con due menù diversi per ogni serata. Domani è disponibile un bus navetta da Sondrio e Valmalenco. Musica e sapori bavaresi anche a Gerola Alta domani sera, con una cena organizzata a partire dalla 19.30 al Palagerola a base di spätzle, stinco, pollo, patatine, hot dog, brezel, In Val Masino torna l’appuntamento con ’ Sapori d’Autunno 2025 ’, per un’esperienza dedicata ai piatti stagionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Da mercoledì 22 ottobre al Lungolago inizia la stagione della Selvaggina! Menù LungoAutunno con piatti ricchi e autentici: Risotto ai porcini e selvaggina Gnocchi di zucca fatti a mano Pappardelle al ragù di cinghiale Medaglioni e salmi di cervo - facebook.com Vai su Facebook
