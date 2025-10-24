Binance con la grazia al fondatore Changpeng Zhao Donald Trump mette fine alla guerra alle criptovalute
Dopo aver scontato una pena detentiva federale per aver violato le leggi antiriciclaggio e le sanzioni statunitensi, l'ex ad della piattaforma è stato graziato dal presidente degli Stati Uniti. Cosa succede ora?. 🔗 Leggi su Wired.it
Binance e Trump: graziato Changpeng Zhao Donald Trump ha concesso la grazia a Changpeng Zhao, fondatore di Binance, condannato a 4 mesi di carcere nel 2024 per riciclaggio di denaro. Trump ha definito il caso di Zhao una “persecuzione politica” da - facebook.com Vai su Facebook
Trump concede la grazia a Zhao, fondatore della criptovaluta Binance - X Vai su X
Criptovalute, Trump grazia il fondatore di Binance Changpeng Zhao dall’accusa di riciclaggio di denaro - CZ si era dichiarato colpevole di aver consentito il riciclaggio di denaro. milanofinanza.it scrive
Binance, il fondatore CZ ottiene la grazia da Trump dopo la condanna per riciclaggio - Donald Trump ha graziato Changpeng CZ Zhao, fondatore di Binance, condannato nel 2024 per riciclaggio di denaro. Come scrive hwupgrade.it
Trump grazia il fondatore di Binance Zhao - La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha affermato che Trump ha «esercitato la sua autorità costituzionale concedendo la grazia al signor Zhao, perseguitato dall’amministrazione Biden ... Lo riporta ilsole24ore.com