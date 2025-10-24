Bin Salman da Trump il 18 novembre la nuova alleanza del silicio tra Arabia Saudita e Usa ridefinisce la geopolitica globale
Il ritorno di Mohammed Bin Salman: una visita che segna un’epoca Il 18 novembre, il principe ereditario Mohammed bin Salman (MBS) varcherà di nuovo la soglia della Casa Bianca. Non si tratta di una visita di protocollo, ma di un vertice destinato a ridefinire i rapporti tra Washington e Riyad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
A $PingPong @BiloFausto “Parleranno anche di un accordo di mutua difesa dell’Arabia Saudita perché quest’ultima ha anche alcune questioni tenute segrete come l’accesso al nucleare. Si stringeranno i rapporti tra Trump e Bin Salman”. Su @Radio1Rai Vai su X
