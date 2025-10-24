Bin Salman da Trump il 18 novembre la nuova alleanza del silicio tra Arabia Saudita e Usa ridefinisce la geopolitica globale

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritorno di Mohammed Bin Salman: una visita che segna un’epoca Il 18 novembre, il principe ereditario Mohammed bin Salman (MBS) varcherà di nuovo la soglia della Casa Bianca. Non si tratta di una visita di protocollo, ma di un vertice destinato a ridefinire i rapporti tra Washington e Riyad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

bin salman da trump il 18 novembre la nuova alleanza del silicio tra arabia saudita e usa ridefinisce la geopolitica globale

© Ilgiornaleditalia.it - Bin Salman da Trump il 18 novembre, la nuova alleanza del silicio tra Arabia Saudita e Usa ridefinisce la geopolitica globale

Altre letture consigliate

Speciale difesa: Usa-Arabia Saudita, media, Bin Salman alla Casa Bianca il 18 novembre per incontro con Trump - Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, si recherà in visita a Washington il 18 di novembre per un incontro ... Riporta agenzianova.com

Usa-Arabia Saudita: media, Bin Salman alla Casa Bianca il 18 novembre per incontro con Trump - Il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, si recherà in visita a Washington il 18 di novembre per un incontro ... Secondo agenzianova.com

Schiaffo del Senato a Trump: approvata mozione contro Bin Salman - Molto forte simbolicamente, Trump potrebbe porre il veto per evitare problemi con Riad Il Senato degli Stati ... Secondo ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Bin Salman Trump 18