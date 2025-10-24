Bimbo di quattro anni gira da solo in città | soccorso dalla polizia

Macerata, 24 ottobre 2025 – Disavventura a lieto fine per un bimbo di quattro anni. Gira da solo per la città, ma la polizia lo rintraccia e lo riporta tra le braccia della mamma e del papà. La gioia del piccolo nel riconoscere i giochi all’interno del cortile della scuola d’infanzia è stato l’espediente utile gli agenti sono riusciti a risalire ai suoi genitori. Ieri pomeriggio il bambino camminava spaventato lungo via Roma, a Macerata, in cerca della famiglia. Questi i fatti. Ieri al numero unico di emergenza 112 sono arrivate diverse segnalazioni dei cittadini: riferivano all’operatore della sala operativa della questura di Macerata che un bimbo si trovava da solo sul marciapiede di via Roma e all'apparenza sembrava impaurito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

